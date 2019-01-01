Каждый любитель гаджетов и электроники точно знает — набор небольших отверточек на все случаи жизни в хозяйстве точно должен быть. Мало ли что придется разобрать? Проблемы недорогих китайских комплектов тоже всем известны — стираются биты, ломается упаковка, изнашиваются рукоятки… Все и не перечислить.